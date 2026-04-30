«Полное бессилие»: появились подробности лечения онкобольной Лерчек

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прошла четвертый курс химиотерапии, подтвердил близкий друг Георгий Камаев в соцсетях. По его словам, лечение дало неплохие результаты, но пока рано говорить о победе. Камаев отметил, что организм хорошо реагирует на выбранный протокол лечения.

Один день может быть полное бессилие, а другой — прилив энергии. Безусловно, очень важен эмоциональный фон и внутренний настрой. И я вижу, как Лера воодушевляется, когда рядом дети, когда у нее появляются силы делать то, что она любит. Поэтому в моменты хорошего самочувствия она старается не терять ни минуты и проживать эту жизнь во всей ее полноте. Возможно, в этом и есть одна из составляющих успеха лечения, — сказал он.

Ранее возлюбленный Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини сообщил, что блогерше разрешили легкие физические нагрузки, плавание и танцы после сложного периода борьбы с онкологией. По его словам, она хочет своим примером показать, что жизнь с таким диагнозом возможна.

До этого Чекалина представила публике свой новый бренд косметики. Девушка вышла на фотосессию без парика, и во время записи видео разрыдалась.