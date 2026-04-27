Лерчек пустилась в пляс после химиотерапии

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) разрешили легкие физические нагрузки, плавание и танцы после сложного периода борьбы с онкологией, сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини в своих соцсетях. По его словам, девушка хочет своим примером показать, что жизнь с таким диагнозом возможна.

Сейчас ей разрешили легкие физические нагрузки, плавание и танцы. <...> На нашем первом занятии после такой долгой паузы у нее дрожали ноги, мышцы были слабыми, почти не отзывались, но я попросил ее обнять меня покрепче и позволить мне быть ее поддержкой и опорой. <...> Лера, шаг за шагом мы снова построим наш танец. И ты снова будешь танцевать, как тогда, — написал Луис.

Сквиччиарини отметил, что каждый шаг вперед дается блогеру с трудом и требует огромной силы воли. Однако, как подчеркнул Луис, Лерчек настроена оптимистично и готова продолжать борьбу ради возвращения к полноценной жизни.

Ранее Чекалина представила в соцсетях косметику под своим новым брендом. Девушка приняла участие в промокампании, выйдя на фотосессию без парика, и во время записи видео разрыдалась. Она призналась, что хочет, чтобы бренд продолжил жить, даже если ее не будет.