Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 13:48

Лерчек пустилась в пляс после химиотерапии

Лерчек начнет заниматься танцами и плаванием после химиотерапии

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) разрешили легкие физические нагрузки, плавание и танцы после сложного периода борьбы с онкологией, сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини в своих соцсетях. По его словам, девушка хочет своим примером показать, что жизнь с таким диагнозом возможна.

Сейчас ей разрешили легкие физические нагрузки, плавание и танцы. <...> На нашем первом занятии после такой долгой паузы у нее дрожали ноги, мышцы были слабыми, почти не отзывались, но я попросил ее обнять меня покрепче и позволить мне быть ее поддержкой и опорой. <...> Лера, шаг за шагом мы снова построим наш танец. И ты снова будешь танцевать, как тогда, — написал Луис.

Сквиччиарини отметил, что каждый шаг вперед дается блогеру с трудом и требует огромной силы воли. Однако, как подчеркнул Луис, Лерчек настроена оптимистично и готова продолжать борьбу ради возвращения к полноценной жизни.

Ранее Чекалина представила в соцсетях косметику под своим новым брендом. Девушка приняла участие в промокампании, выйдя на фотосессию без парика, и во время записи видео разрыдалась. Она призналась, что хочет, чтобы бренд продолжил жить, даже если ее не будет.

Общество
Лерчек
блогеры
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС раскрыли, сколько россиян пострадали из-за непогоды
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.