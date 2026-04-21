«Даже если меня не будет»: Лерчек в слезах представила свой бренд косметики

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая борется с раком желудка, представила в соцсетях косметику под своим новым брендом. Девушка приняла участие в промокампании: она вышла на фотосессию без парика. Во время записи видео Лерчек разрыдалась.

Даже если меня не будет, хочется, чтобы этот бренд жил. Чтобы он нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести, но с которым я в какой-то момент сама потеряла связь. Думать о себе прежде всего, о своем здоровье, о своей красоте, — сказала она.

Ранее стало известно, что бизнес-империя Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина ушла в минус на 135 млн рублей. Компания «Би Фит», также занимавшаяся косметикой, завершила 2025 год с крупными убытками, несмотря на выручку в 186 млн рублей.

Чекалина до этого подала заявление в Следственный комитет с требованием проверить действия сотрудника правоохранительных органов по ее делу. Она заявила, что на стадии предварительного следствия сотрудник СК запрещал врачам посещать блогера, когда она просила о помощи.