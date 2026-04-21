Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 17:13

«Даже если меня не будет»: Лерчек в слезах представила свой бренд косметики

Больная раком Лерчек запустила новый бренд косметики

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая борется с раком желудка, представила в соцсетях косметику под своим новым брендом. Девушка приняла участие в промокампании: она вышла на фотосессию без парика. Во время записи видео Лерчек разрыдалась.

Даже если меня не будет, хочется, чтобы этот бренд жил. Чтобы он нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести, но с которым я в какой-то момент сама потеряла связь. Думать о себе прежде всего, о своем здоровье, о своей красоте, — сказала она.

Ранее стало известно, что бизнес-империя Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина ушла в минус на 135 млн рублей. Компания «Би Фит», также занимавшаяся косметикой, завершила 2025 год с крупными убытками, несмотря на выручку в 186 млн рублей.

Чекалина до этого подала заявление в Следственный комитет с требованием проверить действия сотрудника правоохранительных органов по ее делу. Она заявила, что на стадии предварительного следствия сотрудник СК запрещал врачам посещать блогера, когда она просила о помощи.

Шоу-бизнес
Лерчек
блогеры
онкология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.