Лерчек попросила СК проверить силовиков по своему делу из-за здоровья Лерчек написала заявление в СК из-за отказа силовиков пускать к ней врача

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) подала заявление в следственный комитет с требованием проверить действия сотрудника правоохранительных органов по ее делу, сообщает РИА Новости. Как сказано в публикации, на стадии предварительного следствия сотрудник СК якобы запрещал врачам посещать Чекалину, когда она просила о помощи, находясь под домашним арестом.

По данным РИА Новости, Лерчек несколько раз жаловалась на боли в области живота. Через некоторое время врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии.

Ранее Лерчек поделилась с подписчиками подробностями своего состояния после старта курса иммунной терапии. По словам звезды, она сохраняет хорошее настроение и пока не сталкивалась с типичными побочными эффектами медицинских манипуляций. Видео опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

До этого Сквиччиарини ответил хейтерам, которые не верят в болезнь женщины. Он заявил, что семья никогда не стала бы врать о таком.