Педофил изводил до энуреза: «идеальный» дядя с 4 лет растлевал племянницу

Ангелине 34 года, она работает врачом-травматологом и называет себя сильной, независимой женщиной. Но только спустя 30 лет она решилась рассказать о пережитом сексуальном насилии со стороны старшего родственника. NEWS.ru рассказывает историю Ангелины.

Прогулка в лес

Детство Ангелины прошло в большой семье на юге Башкирии. Отец был деструктивным алкоголиком, мать — строгой и властной, перенявшей деспотичные черты своего отца.

Единственной отрадой были бабушка с дедушкой. Именно к ним, в их большой дом, часто приезжала и вся остальная родня.

Среди родственников особым уважением пользовался брат бабушки — дядя Вася. В глазах семьи он был безупречен: добрый, заботливый, непьющий, хороший семьянин и трудяга. Никто не мог предположить в нем хоть какую-то угрозу.

Когда Ангелине было четыре года, во время одной из таких семейных посиделок на даче у прабабушки, дядя Вася предложил ей: «Пойдем погуляем, я тебе покажу тут лес красивый, там поле». За компанию с ними отправился и маленький сын дяди Васи.

«Где был на тот момент его сын, я не знаю. Я не смотрела. Я только помню, что он мне говорит: „Я тебе сейчас кое-что покажу и мы поиграем“. Взрослый сказал поиграем, значит, поиграем. Ну, взрослый всегда прав. <...> Он разделся, и вот не поверите, по сей день вид его половых органов у меня перед глазами стоит. Я помню все в мельчайших подробностях. Какой размер, всю анатомию», — вспоминает девушка в интервью проекту «Несломленные».

После мужчина раздел девочку и продолжительное время имитировал с ней пенетрацию без проникновения. Когда «игра» закончилась, мужчина помог Ангелине одеться и сказал: «Никому не рассказывай». Девочка послушалась.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Проклятая «мимоза»

И в последующие годы Ангелина часто проводила каникулы у бабушки, помогала по хозяйству. Часто во дворе появлялся тот самый дядя Вася и называл девочку мимозой.

«Я до сих пор ненавижу эти цветы. Это вот я прям вижу мимозу, и меня прям выворачивает. Я вспоминаю каждый раз: „Мимоза моя, моя мимоза!“ Я не могу. Меня прямо передергивает», — признается Ангелина.

По мере взросления она начала осознавать ненормальность происходящего. Бабушка с дедушкой спали раздельно, и Ангелина, засиживаясь допоздна перед телевизором, стала объектом для ночных домогательств. Дядя Вася то и дело пытался уложить ее к себе в кровать. Понимая опасность, она сбегала к бабушке.

«Она спала ко мне спиной. Я вот так лягу, ее обниму. И потом чувствую, что сзади меня кто-то ложится. Начинаются касания, поглаживания. А я лежу и думаю: „Ну, давай, давай быстрее. Закончи быстрее и уходи. Я сплю. Я сплю. Тебя нет. Как будто он привидение, знаете“, — объясняет Ангелина.

Девочка взрослела, но продолжала молчать, зная, что мать ей не поверит. Дядя Вася имел безупречную репутацию.

Энурез из-за педофила

Психика ребенка не выдержала молчания, и тело начало бить тревогу. После тех событий Ангелина начала стремительно полнеть. Это спровоцировало жесткий буллинг в школе: дети смеялись над ее весом и усиками над губой, которые она в отчаянии пыталась выжигать перекисью водорода до волдырей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Вплость до второго класса она страдала энурезом — ночным непроизвольным мочеиспусканием. Вместо того чтобы отвести дочь к врачу или психологу, мать водила ее по деревням к бабкам-знахаркам. Родители предпочитали игнорировать очевидные сигналы: дочь панически избегала конкретного человека, агрессировала при его виде. Но для матери оказалось проще списать это на „порчу“, чем признать, что происходит в семье.

Когда Ангелине было 16 лет, ее 86-летняя прабабушка, которую перевезли к бабушке из-за плохого здоровья, начала умирать. Ангелина осталась с ней на ночь. Она проснулась от хрипов: прабабушка была вся в крови, изо рта шла пена. Приехавшие фельдшеры скорой помощи лишь сказали „ставить свечку“ и уехали, оставив подростка наедине с умирающей.

Последними словами прабабушки были: „Если что, звони дяде Васе“. Ангелина была в ужасе. Единственный человек, которому она могла позвонить в этот кошмарный момент, был ее насильник. Переступив через себя, она набрала его номер. Он приехал, но прабабушка умерла на руках у правнучки. Тогда девушка в последний раз видела своего насильника.

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