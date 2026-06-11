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11 июня 2026 в 14:28

Зарезал и угнал машину: юный мигрант расправился с 55-летним знакомым

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Подмосковье юноша-мигрант ворвался в чужой дом, зарезал хозяина жилища и ранил его сына. Последний госпитализирован в тяжелом состоянии. NEWS.ru рассказывает, что известно о преступлении.

Домик в деревне

Терновка — небольшая деревня на 200 человек в подмосковном Наро-Фоминске. Здесь поздним вечером 10 июня на одно из домохозяйств напал злоумышленник. В жилище на тот момент находились 55-летний мужчина и его 13-летний сын.

В подмосковной прокуратуре подтвердили факт инцидента. В надзорном ведомстве уточнили, что иностранец был вооружен ножом.

«По предварительным данным, около 11 вечера 10 июня 2026 года неизвестный проник в дом 55-летнего мужчины в поселке Терновка Наро-Фоминского городского округа и нанес ему множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре.

Подросток в реанимации

Несколько ударов получил и подросток. Юношу успели вовремя госпитализировать и провести операцию. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

«После злоумышленник напал на 13-летнего сына потерпевшего, причинив ему колото-резаные раны. Пострадавший подросток был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение», — поделились в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство малолетнего. Ход и результаты его расследования контролирует Наро-Фоминская городская прокуратура.

Там же отметили, что нападавший задержан сотрудниками полиции. В ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Убийца скрылся на машине жертвы

В региональном Следственном комитете уточнили, что подозреваемому 16 лет. Там отметили, что молодой человек ранее уже был знаком с убитым мужчиной. А кроме раненого подростка, в доме находился еще один сын мужчины.

«По данным следствия, в ночь на 11 июня текущего года подозреваемый ворвался в частный дом, расположенный в деревне Терновка, где находился знакомый ему мужчина с двумя сыновьями. Подросток нанес ножевые ранения хозяину дома и одному из мальчиков, второй ребенок смог спрятаться. Мужчина скончался от полученных ранений на месте происшествия, его сын госпитализирован в больницу. После совершенного преступления подозреваемый скрылся на машине потерпевшего», — поделились в СКР.

Мотивы преступления не раскрываются.

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