Обзывали циклопом: женщина избила чужого ребенка во дворе

В Новороссийске женщина-медик стала фигуранткой уголовного дела после инцидента на детской площадке, где она ударила семилетнего мальчика. После появления видеозаписи в Сети и общественного резонанса, подозреваемая решила рассказать свою версию произошедшего. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Статья «Хулиганство»

Инцидент произошел 1 июня на улице Котанова. Нападение на семилетнего мальчика зафиксировали камеры наблюдения: взрослая женщина подошла к школьнику и с силой ударила его. Ролик быстро распространился сначала в местных городских сообществах, а после перекочевал и в федеральные СМИ.

Сообщалось, что мальчик был госпитализирован. Врачи зафиксировали у него ушиб мягких тканей.

При этом родственница пострадавшего утверждала, будто нападавшая не в первый раз поднимает руку на других детей. Она написала заявление в полицию, и в тот же день стало известно, что Следственный комитет по факту происшествия завел уголовное дело по статье о хулиганстве.

Не понес ответственности и продолжал издеваться

После общественного резонанса женщина, ударившая ребенка, тоже решила выйти в свет — ее зовут Богдана Баркова. В разговоре с изданием «Наша газета» она рассказала, что избитый ею ребенок ранее неоднократно поднимал руку на ее сына, глумился над ним и привлекал к травле других детей. В том числе она предоставила редакции видеозапись с одним из таких эпизодов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«На данном видео ребенок вместе с такими же „корзиночками“ избивает моего сына Мишу. Это был первый раз, когда он его избил. Заявление в ПДН было написано, как и в прокуратуру. Он, как и другие дети, не понес ответственности за этот поступок и продолжил в том же духе до 1 июня этого года. Обзывал сына циклопом, унижал и бил. На все попытки переговорить с этим ребенком я слышала в ответ: „Извините, я больше так не буду“. Но все продолжалось», — рассказывает Богдана.

Отец погиб на СВО

Женщина посетовала на то, что правовые методы профилактики не сработали, поэтому после очередного эпизода она сорвалась и применила силу к обидчику. Отца у мальчика нет, он погиб в зоне проведения СВО.

«Как говорила ранее, моего ребенка защищать, кроме меня, оказалось некому. Мой сын — инвалид детства. Его отец погиб на СВО. В конечном итоге случилось то, что случилось», — заключает Богдана.

«Мой ребенок тоже не ангел»

Также мать мальчика сетует на поведение родственников избитого ребенка. С ее слов, те не приложили должных усилий, чтобы предотвратить очередную эскалацию.

«Родители и родня мальчика, как вы его так воспитали? Видимо, в ваших семьях это норма — бить слабых и унижать инвалидов за их физические недостатки! Да, мой ребенок тоже не ангел, обзывается и матерится, но, в отличие от вашего, он не распускает руки! Вместо того чтобы распускать ложные сведения обо мне и моей семье в интернете, займитесь воспитанием вашего чада, пока еще не поздно! А за свой поступок, совершенный на сильных эмоциях, я готова нести ответственность по закону», — говорит женщина.

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