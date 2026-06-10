Сама наткнулась на лезвие: пьяный муж пытался убить жену в подъезде

В Приморье женщина с ножевым ранением пытается выгородить сожителя, утверждая, что сама наткнулась на лезвие. Кадры с издевательствами, заснятые камерой в подъезде, тоже интерпретируются нетривиально. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Кровь в подъезде

В Уссурийске задержали 44-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на гражданскую супругу. Все произошло в доме на Октябрьской улице. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, ссора началась в квартире — из нее выбежала перепуганная женщина и направилась к лифту. Мужчина же пошел за ней по пожарной лестнице, поймал у лифта на седьмом этаже и, вытаскивая за волосы, начал избивать. После этого он вытащил нож и несколько раз ударил им женщину.

Приехавшим правоохранителям подозреваемый пояснил, что они выпивали вместе и у них начался конфликт. Пострадавшая доставлена в больницу с ранением печени, гематомами лица и переломом уха. Сейчас она находится в реанимации.

Сама наткнулась на нож

Как сообщает Telegram-канал Baza, пострадавшая утверждает, будто «сама напоролась на нож». Во время опроса жертва стала выгораживать своего избранника и утверждать, что «виновата сама».

Мужчина эту версию охотно подтверждает, свою причастность отрицает, а представленные видеозаписи с избиением объясняет просто: был зол на возлюбленную, которая так опрометчиво напоролась на лезвие. Он якобы сильно переживал, что жена умрет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Насильник на свободе?

Местный блогер Марк Чернослив, который первым опубликовал видеозапись в Сети, посетовал на то, что агрессор после опроса в полиции был отпущен.

«Требуем справедливости! По адресу ул. Октябрьская, д. 132б произошло тяжкое преступление: мужчина нанес ножевое ранение и избил свою сожительницу до потери сознания — все зафиксировано камерой в подъезде. Несмотря на это, полиция отпустила подозреваемого домой», — цитировал Чернослив своего подписчика.

Изначально действительно сообщалось, что после допроса в полиции мужчину отпустили. Но позже полиция подтвердила, что подозреваемый задержан.

«Установлено, что 10 июня 2026 года в дежурную часть отдела МВД России по г. Уссурийску поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлена 43-летняя местная жительница с проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки. Пострадавшая госпитализирована. В настоящее время 44-летний сожитель потерпевшей задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции для разбирательства. По предварительной информации, причиной произошедшего стал бытовой конфликт. Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в УВД.

Читайте также:

Глумливые насильницы обесчестили инвалида: жуткая история из-под Пскова

Обещал, что изнасилуют: таксист преследует девушку из-за плохой оценки

Голые в спортзале: тренер избежал суда по статье о педофилии

Угрожал убить маму и кошку: отчим три года насиловал падчерицу

«Не позорь братьев»: мать выгнала изнасилованную дочку из аула