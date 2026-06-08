Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 19:02

Угрожал убить маму и кошку: отчим три года насиловал падчерицу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Красноярском крае отчим на протяжении нескольких лет насиловал падчерицу, пока супруга была на рабочих дежурствах. Теперь растлитель выслушал приговор суда. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Пока мама на работе

Ленинский районный суд вынес приговор красноярцу, который в течение 2,5 лет совершал преступления против падчерицы. Согласно материалам дела, во время суточных дежурств супруги мужчина насиловал девочку.

Из отчета объединенной пресс-службы судов региона известно, что пострадавшей не было 14 лет. А издевательства длились в период с 2022 по 2025 годы.

Мужчине инкриминировали и статью насильственных действиях, и статью об изнасиловании. То есть мужчина использовал все формы полового надругательства в отношении ребенка. Кроме того, ему вменяли статьи об угрозе убийством и истязании.

Угрожал ножом

Педофил, исходя из показаний девочки, насиловал ее под угрозами. Он обещал, что убьет девочку, а ее матери скажет, что та пропала. Кроме того, он обещал убить и саму мать, а также кошку пострадавшей.

«Отчим, после того, как совершал в отношении нее эти действия сексуального характера, брал нож, которых было два и которые изъяли дома, приставлял лезвие к ее шее и говорил, что, если она расскажет кому-то об этом, он ее увезет в лес и убьет ее, а маме расскажет, что она убежала из дома. Также С. говорил, что убьет всю семью и кошку. Она этого очень сильно боялась все время, поэтому о произошедшем никому не рассказывала», — цитирует пресс-служба судов показания потерпевшей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Будет лечиться за решеткой

Мужчину признали виновным по всем вмененным статьям. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима, из который полтора года он проведет в тюрьме.

Кроме того, педофилу после психолого-психиатрической экспертизы было назначено принудительное лечение. Мужчина будет амбулаторно наблюдаться со своим болезненным влечением у врача-психиатра прямо в условиях пенитенциарного учреждения.

Психиатр Виктор Лебедев рассказывал NEWS.ru, что таким пациентам обычно назначают так называемую андрогенную депривацию. С помощью препаратов подавляет сексуальное влечение человека, чье половое поведение угрожает окружающим.

Эксперт уточнял, что систематизированных данных по использованию этих медикаментов пока немного, но исследования показывают эффект. При этом врач акцентирует внимание на том, что эта мера — не наказание, а лечение. Но фармакологическое вмешательство менее эффективно, если вместе с ним не используется психотерапия.

Читайте также:

Кошки-людоедки: 15 четырехлапых ели труп хозяйки до вскрытия квартиры

Потрошат собак за шашлычкой: зоозащитники нашли гараж для забоя псов

«Говорить, что тебя изнасиловали в семь лет, — позорно»: исповедь сироты

Бодибилдер без штанов: в Воронеже мужчина показывает детворе гениталии

Кормил аспирином, чтобы истекла кровью: египтянин чуть не убил россиянку

«Башку отрежу — соседи будут в шоке»: тиран пинал девушку у подъезда

Общество
происшествия
насилие
изнасилования
уголовные дела
педофилы
педофилия
растление
инцест
Россия
Красноярский край
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, к чему приводят игры с огнем и тополиным пухом
«Простой»: россиянам напомнили о праве на сокращенный рабочий день в жару
Голые в спортзале: тренер избежал срока по статье о педофилии
На выборах в Армении зафиксированы системные нарушения
Депутаты и кабмин европейской страны урезали себе зарплаты
Новак потребовал выработать шаги для снабжения страны бензином
Самолеты продолжат летать в ОАЭ с ограничениями
Работник коммунальных служб погиб при атаке ВСУ на ЛНР
Угрожал убить маму и кошку: отчим три года насиловал падчерицу
Китаец 10 лет судился за квартиру на несуществующем этаже и победил
Пашинян выиграл выборы честно? Что не так с демократией в Армении
Стало известно, что будут производить под брендом «Сиксэвэн»
Черный дым окутал район Петербурга
Роботы вместо рутины: как работает самый прогрессивный РЦ «Пятёрочки»
Байрамов: для подписания соглашения с Арменией нужно уладить ряд вопросов
Швыдкой раскрыл свое отношение к маркировке 18+ для фильмов об СВО
«Телевизор — это показатель»: Маргулис о перезапуске «Фабрики звезд»
Пашиняна уличили в угрозах оппозиции
Пять женщин попали в больницу после атаки ВСУ на Белгородскую область
Оппоненты Пашиняна решили оспорить результаты выборов
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.