Угрожал убить маму и кошку: отчим три года насиловал падчерицу

В Красноярском крае отчим на протяжении нескольких лет насиловал падчерицу, пока супруга была на рабочих дежурствах. Теперь растлитель выслушал приговор суда. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Пока мама на работе

Ленинский районный суд вынес приговор красноярцу, который в течение 2,5 лет совершал преступления против падчерицы. Согласно материалам дела, во время суточных дежурств супруги мужчина насиловал девочку.

Из отчета объединенной пресс-службы судов региона известно, что пострадавшей не было 14 лет. А издевательства длились в период с 2022 по 2025 годы.

Мужчине инкриминировали и статью насильственных действиях, и статью об изнасиловании. То есть мужчина использовал все формы полового надругательства в отношении ребенка. Кроме того, ему вменяли статьи об угрозе убийством и истязании.

Угрожал ножом

Педофил, исходя из показаний девочки, насиловал ее под угрозами. Он обещал, что убьет девочку, а ее матери скажет, что та пропала. Кроме того, он обещал убить и саму мать, а также кошку пострадавшей.

«Отчим, после того, как совершал в отношении нее эти действия сексуального характера, брал нож, которых было два и которые изъяли дома, приставлял лезвие к ее шее и говорил, что, если она расскажет кому-то об этом, он ее увезет в лес и убьет ее, а маме расскажет, что она убежала из дома. Также С. говорил, что убьет всю семью и кошку. Она этого очень сильно боялась все время, поэтому о произошедшем никому не рассказывала», — цитирует пресс-служба судов показания потерпевшей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Будет лечиться за решеткой

Мужчину признали виновным по всем вмененным статьям. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима, из который полтора года он проведет в тюрьме.

Кроме того, педофилу после психолого-психиатрической экспертизы было назначено принудительное лечение. Мужчина будет амбулаторно наблюдаться со своим болезненным влечением у врача-психиатра прямо в условиях пенитенциарного учреждения.

Психиатр Виктор Лебедев рассказывал NEWS.ru, что таким пациентам обычно назначают так называемую андрогенную депривацию. С помощью препаратов подавляет сексуальное влечение человека, чье половое поведение угрожает окружающим.

Эксперт уточнял, что систематизированных данных по использованию этих медикаментов пока немного, но исследования показывают эффект. При этом врач акцентирует внимание на том, что эта мера — не наказание, а лечение. Но фармакологическое вмешательство менее эффективно, если вместе с ним не используется психотерапия.

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