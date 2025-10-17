«Язык у него никуда не денется»: что не так с кастрацией педофилов?

В Казахстане Минздрав выпустил приказ о химической кастрации для осужденных педофилов. На фоне этой новости дискуссия о такой мере профилактики рецидивов возобновилась и в России. NEWS.ru разобрался в вопросе.

За полгода до освобождения

В приказе Минздрава Казахстана в том числе описан порядок, по которому осужденный будет направлен на химическую кастрацию. За год до освобождения колония передает материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы.

Если медики выявляют деструктивные склонности или психические отклонения, то осужденному за полгода до выхода на свободу назначают соответствующие препараты.

«Это должно быть в руках врачей, а не полицейских»

Психиатр и руководитель проекта «Дело Пинеля» Виктор Лебедев в разговоре с NEWS.ru пояснил, что под химической кастрацией подразумевается корректировка гормонального состояния пациента. По-научному это называется андрогенной депривацией, а не кастрацией.

«Это один из методов, который используется для коррекции поведения людей, чье сексуальное поведение может быть угрозой для других. Используются разные препараты: прогестины, антиандрогены и аналоги гонадолиберина. В зависимости от частоты и тяжести сексуализированного насилия можно выбрать схему применения препаратов», — поясняет доктор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом эксперт уточняет, что систематизированных данных по использованию этих медикаментов пока немного, но исследования показывают эффект — снижается число актов сексуального насилия. При этом врач акцентирует внимание на том, что эта мера — не наказание, а лечение. Но фармакологическое вмешательство менее эффективно, если вместе с ним не используется психотерапия.

«Использование метода требует обучения, опыта применения и специальной системы отслеживания результата и побочных эффектов. Это серьезное медицинское вмешательство, а не наказание само по себе. Кроме того, вместе с андрогенной депривацией должна проводиться психотерапия. То есть это должно быть в руках врачей, а не полицейских», — заключает Лебедев.

«Руки и язык у педофила никуда не денутся»

Юрист и клинический психолог Анна Левченко, которая руководит российским проектом «Сдай педофила», еще более скептично относится к этой мере профилактики преступлений против половой неприкосновенности детей.

«Эта тема не эффективна вообще и не работает абсолютно. Педофилия неизлечима, и лишение педофила физиологической возможности при помощи полового органа совершать насилие желания этого его не лишит, проблема педофилии в голове. Тем более что большинство эпизодов сексуального насилия над детьми — это не только какие-то действия с половыми органами. Руки, язык, всяческие предметы у педофила никуда не денутся. Плюс эта дорогостоящая процедура напрочь сводится на нет тупо таблеткой», — говорит Левченко в комментарии NEWS.ru.

По словам эксперта, проблему педофилии можно решить только изоляцией насильника от общества.

«При любом повторном контакте с детьми произойдет рецидив. Рецидив по этим статьям от 97% до 99%», — заключает юрист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Не имеют обратного пути»

Блогер и активистка Анастасия Даниленко до того, как добилась уголовного преследования своего отца-педофила, предложила ему пройти лечение. Но родственник отказался и в итоге отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.

«Я считаю, что люди, которые совершили преступление против детской сексуальной неприкосновенности, уже не имеют обратного пути. С ними надо было работать раньше, до того, как они из человека с расстройством превратились в насильника. Когда вкус крови почувствовали, там уже обратного пути нет. Поэтому кастрация в целом не защитит детей, потому что чаще всего травмы получаются не от полового акта, а от взаимодействия с подобным персонажем», — утверждает девушка в разговоре с NEWS.ru.

Отдельно Анастасия отмечает, что эта мера бесполезна против насилия в киберпространстве.

«Сейчас большинство преступлений против детей как раз в интернете. И кастрация никак педофилам не помешает это делать. Если мы будем работать с детьми в школах, если мы будем хоть какое-то половое воспитание проводить, то что-то можно изменить», — считает Даниленко.

Кастрируют единицы

Правозащитница и руководитель проекта «Не молчи» из Казахстана Дина Тансари тоже не разделяет оптимизма по поводу новой нормы, принятой в ее стране. Она убеждена, что это популистская мера и на уровень преступности серьезно не повлияет.

«Кастрация — это такая временная мера. По большей части она, мне кажется, даже больше будет провоцировать на какие-то дела еще хуже. Мы часто видим отзывы медиков, что химическая кастрация неэффективна. Ее легко заглушить или полностью купировать препаратами или даже простым алкоголем. Проблема же кроется не только в физических способностях, но еще и в психологических способностях нанести урон ребенку», — сетует правозащитница.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для предотвращения новых случаев насилия над детьми необходима комплексная работа государства, убеждена Тансари. Но, по ее словам, обеспечить эту работу Казахстан сегодня не может.

«Государственные психологические центры для детей, переживших насилие, — очень слабые, непрофессиональные, потому что там очень маленькие оклады. А это тяжелая работа, она очень много ресурсов отнимает. Работать за копейки не будут», — убеждена Тансари.

Также, по словам правозащитницы, добиться химической кастрации для педофила будет не так просто.

«В Казахстане любят красиво заявить, что вот мы принимаем крутой закон. Но по факту закон работать не будет. Это тоже решается судом. Допустим, если это первое преступление и там ребенок выжил, они могут не назначить кастрацию. Она не назначается безусловно. У нас по результатам работы есть 330 приговоров, из них около сотни — педофилы, и кастрации подлежат единицы», — говорит Тансари.

Есть ли химкастрация в России?

Химическая кастрация не предусмотрена Уголовным кодексом России, но эта мера может применяться в рамках принудительного лечения по решению суда. Назначать эти препараты могут и с согласия пациента.

При этом в парламенте раз в несколько лет появляются инициативы по обязательному введению этой меры профилактики. В последний раз с законотворческой инициативой выступали во фракции ЛДПР в 2023 году. Но Верховный суд предлагал авторам документа учесть, что такие меры уже предусмотрены в законодательстве о здравоохранении и психиатрической помощи.

А в 2015 году член комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков предлагал сделать химическую кастрацию обязательной для всех преступников, покушавшихся на половую неприкосновенность детей младше 14 лет, в том случае, если психиатры диагностируют у осужденного педофилию.

