06 января 2026 в 10:00

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепёшки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Действительно, зачем обычная картошка фри, если можно за те же пять минут создать настоящее хрустящее чудо? Эти ажурные лепёшки, больше похожие на изящные кружева, — мой секрет идеального гарнира. В них вся суть картофеля раскрывается по-новому: тончайшая золотистая структура, аромат чеснока и свежесть укропа. Они тают во рту, оставляя послевкусие уюта и простого кулинарного совершенства.

Для приготовления вам понадобится: 2-3 крупные картофелины, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, небольшой пучок укропа, соль по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на самой мелкой тёрке. Не отжимайте сок — он нужен для ажурности. Добавьте яйцо, муку, мелко рубленный укроп, пропущенный через пресс чеснок и соль. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто тонким слоем, формируя лепёшки с промежутками (они будут похожи на кружево). Жарьте на среднем огне 2-3 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте сразу, пока лепёшки не потеряли хруст. Идеально сочетаются со сметаной или чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
