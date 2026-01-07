Атака США на Венесуэлу
Во Франции попрощались с Брижит Бардо

Фото: William Cannarella/Keystone Press Agency/Global Look Press
Прощание с легендарной французской актрисой Брижит Бардо прошло в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе на юге Франции в среду, 7 января, церемонию транслировали ведущие национальные телеканалы. Среди пришедших почтить память артистки были близкие родственники, друзья и представители основанного ею фонда защиты животных.

На церемонии присутствовали известные личности: певица Мирей Матье, лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен, канадский эколог и борец против китобойного промысла Пол Уотсон, а также музыканты популярной группы Gipsy Kings. Организаторы отказались приглашать президента Франции Эммануэля Макрона.

В рамках церемонии Матье исполнила на латыни духовный гимн «Хлеб ангелов» (Panis Angelicus), созданный Фомой Аквинским в XIII веке. Бардо провожали аплодисментами.

Ранее стало известно, что актриса ушла из жизни из-за онкологического заболевания. Ее муж, предприниматель Бернар д’Ормаль уточнил, что в последние месяцы знаменитость «утратила желание жить».

До этого известная актриса Вера Алентова приехала на похороны Анатолия Лобоцкого, народного артиста РФ, но во время церемонии прощания ей стало плохо с сердцем. Очевидцы немедленно вызвали медиков, но, несмотря на все усилия, спасти актрису не удалось — она скончалась.

