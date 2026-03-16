РПЛ утвердила календарь матчей до конца сезона‑2025/26

Российская Премьер-лига представила полное расписание матчей на заключительные туры текущего сезона-2025/26. Болельщиков ждут восемь туров, последний из которых — 30-й — пройдет в воскресенье, 17 мая.

Все восемь матчей тура начнутся одновременно — в 18:00 мск. Ближайший тур — 23-й — стартует 4 апреля. В субботу «Акрон» примет ЦСКА, «Зенит» встретится с «Крыльями Советов», а завершится игровой день матчем «Ахмат» — «Краснодар». На следующий день, 5 апреля, состоится игра между «Спартаком» и «Локомотивом».

В 24-м туре 12 апреля в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Краснодар». В 25-м «Спартак» 19 апреля сразится с «Ахматом», а уже в следующем туре красно-белых ждет встреча с «Краснодаром». 26-й тур, помимо прочего, подарит зрителям матч «Локомотив» — «Зенит» 22 апреля.

Затем ЦСКА 2 мая сыграет с «Зенитом». Предпоследний, 29-й тур состоится 10–11 мая, где, в частности, «Спартак» встретится с «Рубином», а «Динамо» примет «Краснодар».

