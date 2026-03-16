Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 15:05

РПЛ утвердила календарь матчей до конца сезона‑2025/26

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская Премьер-лига представила полное расписание матчей на заключительные туры текущего сезона-2025/26. Болельщиков ждут восемь туров, последний из которых — 30-й — пройдет в воскресенье, 17 мая.

Все восемь матчей тура начнутся одновременно — в 18:00 мск. Ближайший тур — 23-й — стартует 4 апреля. В субботу «Акрон» примет ЦСКА, «Зенит» встретится с «Крыльями Советов», а завершится игровой день матчем «Ахмат» — «Краснодар». На следующий день, 5 апреля, состоится игра между «Спартаком» и «Локомотивом».

В 24-м туре 12 апреля в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Краснодар». В 25-м «Спартак» 19 апреля сразится с «Ахматом», а уже в следующем туре красно-белых ждет встреча с «Краснодаром». 26-й тур, помимо прочего, подарит зрителям матч «Локомотив» — «Зенит» 22 апреля.

Затем ЦСКА 2 мая сыграет с «Зенитом». Предпоследний, 29-й тур состоится 10–11 мая, где, в частности, «Спартак» встретится с «Рубином», а «Динамо» примет «Краснодар».

Ранее выяснилось, что сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали объяснил это решение эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров высказался о потенциальных последствиях войны в Иране
Лавров рассказал о добровольном интересе иностранцев к работе в России
В Госдуме выразили гордость за участников Паралимпиады
«Про Telegram можно забыть»: сбои 16 марта, блокировка в РФ уже началась?
«Эпическая ярость» поставила под вопрос визит Трампа в КНР
Поплатились жизнью за сплетни: мужчина зарубил односельчан под Иркутском
Трамп выступил с одним требованием по Ормузскому проливу
Подросток ворвался в подмосковную школу с ножом
В Иране оценили масштаб разрушений от ударов США и Израиля
Химик ответил, может ли микропластик от стаканчика попасть в кофе
Раскрыто, сколько стран «кинуло» Трампа с Ормузским проливом
Терапевт назвала распространенные ошибки после завершения поста
Экономист спрогнозировал курс доллара на конец весны
Сенатор рассказал, могут ли мошенники использовать номер СНИЛС
Москалькова раскрыла необычный тренд среди российских эмигрантов за рубежом
На обычном пляже обнаружили опасных голубых драконов
Украина атакует Москву сотнями БПЛА: откуда и зачем их запускают, ответ РФ
Британский врач раскрыл, что может вызвать следующую пандемию
ВСУ атаковали территорию больницы в российском регионе
В МИД Ирана объяснили желание Зеленского масштабировать конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.