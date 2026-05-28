Легендарный игрок «Спартака» назвал удивившего его весной футболиста

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов назвал защитника Кристофера Ву лучшим игроком команды в весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). В разговоре с «Чемпионатом» он выразил надежду, что в следующем году «Спартак» будет еще сильнее.

В эти полгода был прекрасен Ву. Еще я бы отметил Маркиньоса и [Эсекьеля] Барко. Наконец-то вернули на правильную позицию [Руслана] Литвинова. У нас есть лидер в каждой линии. С нетерпением жду новый сезон и надеюсь увидеть еще более сильный «Спартак», — сказал Титов.

Ранее «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» и завоевал трофей в пятый раз в российской истории. Решающий матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. На финальной игре присутствовали 72 978 зрителей, что стало рекордом итоговых матчей турниров. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В составе «Спартака» мяч забил Пабло Солари (37-я минута), а у «Краснодара» отличился Дуглас Аугусто (57-я минута). В серии послематчевых пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3. В составе проигравшей команды свои удары не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини.