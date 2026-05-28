28 мая 2026 в 18:25

Андреева раскрыла, почему смогла переломить ход матча на «Ролан Гаррос»

Андреева заявила, что переломила ход матча с Бассольс-Риберой из-за психологии

Мирра Андреева Фото: Claude Diderich/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что ей удалось переломить ход матча против испанки Марины Бассольс-Риберы на «Ролан Гаррос» из-за психологии. В разговоре с «Чемпионатом» спортсменка отметила, что год назад проиграла бы такую встречу.

Сейчас в плане психологии все намного лучше. Чувствую разницу и по игре, и по внутреннему состоянию. Я очень плохо отвечаю на вопросы из разряда «было бы», но здесь скажу, что да. Наверное, год назад проиграла бы такой матч, — сказала Андреева.

19-летняя россиянка обыграла Бассольс-Риберу во втором круге «Ролан Гаррос» со счетом 3:6, 6:1, 6:1. В третьем раунде занимающая восьмую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева сыграет с Марией Боузковой из Чехии.

Ранее чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил NEWS.ru, что Андреева поймала кураж и уверенно выступает на «Ролан Гаррос». Он отметил, что в женской сетке нет очевидной претендентки на трофей. По мнению Ольховского, на победу в равной степени претендуют четыре-пять теннисисток.

Спорт
Теннис
Мирра Андреева
Ролан Гаррос
