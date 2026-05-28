28 мая 2026 в 18:34

Детская смертность от рака снизилась в России с 2022 года

Михаил Мурашко
Детская смертность от онкологических заболеваний в России снизилась с 2022 года более чем на 5%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на торжественной церемонии открытия юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии «35 лет вместе». Он подчеркнул, что такие показатели являются очень хорошим результатом для столь тяжелой категории заболеваний, передает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава заявил, что опасностей распространения геморрагической лихорадки Эбола на территории РФ не существует. Он также предположил, что после пандемии коронавируса человечество стало лучше подготовлено к возможным новым эпидемиям.

Прежде глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касей заявил, что возбудитель лихорадки Эбола, спровоцировавший новую опасную эпидемию на востоке ДР Конго, незаметно распространялся среди жителей несколько недель. По словам чиновника, вспышка стартовала еще в апреле.

