Детская смертность от рака снизилась в России с 2022 года

Детская смертность от онкологических заболеваний в России снизилась с 2022 года более чем на 5%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на торжественной церемонии открытия юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии «35 лет вместе». Он подчеркнул, что такие показатели являются очень хорошим результатом для столь тяжелой категории заболеваний, передает РИА Новости.

Неуклонно снижается детская смертность от онкологических заболеваний с 2022 года, она снизилась более чем на 5%, это очень хорошие результаты для столь тяжелых заболеваний, — сказал Мурашко.

