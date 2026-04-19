Москвичам назвали отрасль, лидирующую по числу смертей на рабочем месте Сфера строительства в Москве стала лидером по числу несчастных случаев на работе

Строительная отрасль стала лидером по числу несчастных случаев на рабочем месте в Москве в 2025 году, заявил ТАСС руководитель технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов Анатолий Захаренков. По его словам, основные причины гибели людей — падения с высоты или падения предметов на человека.

Основная часть [людей] гибнет по причине или падения с высоты, или падения предметов на человека. <…> Многое делается в отношении предотвращения подобных случаев, но, к сожалению, пока строительная отрасль в Москве по смертельным случаям лидирует, — отметил собеседник агентства.

В список опасных отраслей также вошли промышленность, транспорт и торговля. Среди причин травмирования работников сферы торговли Захаренков назвал несоблюдение элементарных правил безопасности, падения с лестниц и стремянок, дорожно-транспортные происшествия.

