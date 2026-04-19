Кадыров объявил о мерах поддержки для пострадавших от паводков Кадыров: в Чечне построят 143 дома для пострадавших от паводков жителей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о строительстве 143 жилых домов в Гудермесском районе для семей, пострадавших от разрушительных паводков. В своем Telegram-канале он опубликовал видеоролик, на котором видно, как на месте пустыря за две недели начал формироваться новый жилой массив.

Кадыров подчеркнул, что каждая семья, оставшаяся без крова, получит теплое и благоустроенное жилье. Быстрые темпы строительства являются наглядным свидетельством эффективной совместной работы.

Результат работы всего за две недели. Еще недавно здесь было сплошное поле, а сегодня — уже формируется новый жилой массив. И это не может не радовать. Всего для пострадавших от подтоплений и паводков в Гудермесском районе возводятся 143 дома, — подписал Кадыров видеоролик.

С 28 марта интенсивные осадки и паводки в Чечне привели к подтоплению свыше четырех тысяч жилых домов. Также непогода размыла дорогу и повредила коммерческую инфраструктуру.

Ранее стало известно, что в Челябинской области прорвало дамбу на озере Кумляк, расположенном в 800 метрах от одноименного села. По словам местных жителей, водоем обмелел примерно на 20 метров. Очевидцы утверждают, что вода движется в сторону поселков Житари, Малые Житари и Зерновой. В правительстве региона сообщили, что угрозы подтопления населенных пунктов нет.