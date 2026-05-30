Историк объяснила, почему Украина разочаровалась в Венгрии Историк Гавришко: Венгрия не развернулась к Украине после прихода Мадьяра

Будапешт не стал менять свой курс в адрес Киева после ухода экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, заявила в соцсети X украинский историк Марта Гавришко. Она отреагировала на заявление действующего главы венгерского правительства Петера Мадьяра о том, что страна не будет поставлять Украине оружие и военную технику.

Украинцы надеялись избавиться от Орбана, но в итоге получили гораздо большую головную боль. <…> Судя по всему, [президент Украины] Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями, — отметила Гавришко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно оценили решение нового венгерского премьер-министра отказаться от поставок оружия на Украину. Он добавил, что если бы все страны разом перестали накачивать Киев вооружениями, то мир наступил бы гораздо быстрее.

До этого политолог Юрий Светов предположил, что Евросоюз выступил против Мадьяра из-за его нежелания подчиняться общей линии Брюсселя в вопросах отношений с Москвой. По его словам, в целом глава правительства европейской страны солидарен с курсом ЕС.