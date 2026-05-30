ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 18:48

Историк объяснила, почему Украина разочаровалась в Венгрии

Историк Гавришко: Венгрия не развернулась к Украине после прихода Мадьяра

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Будапешт не стал менять свой курс в адрес Киева после ухода экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, заявила в соцсети X украинский историк Марта Гавришко. Она отреагировала на заявление действующего главы венгерского правительства Петера Мадьяра о том, что страна не будет поставлять Украине оружие и военную технику.

Украинцы надеялись избавиться от Орбана, но в итоге получили гораздо большую головную боль. <…> Судя по всему, [президент Украины] Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями, — отметила Гавришко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно оценили решение нового венгерского премьер-министра отказаться от поставок оружия на Украину. Он добавил, что если бы все страны разом перестали накачивать Киев вооружениями, то мир наступил бы гораздо быстрее.

До этого политолог Юрий Светов предположил, что Евросоюз выступил против Мадьяра из-за его нежелания подчиняться общей линии Брюсселя в вопросах отношений с Москвой. По его словам, в целом глава правительства европейской страны солидарен с курсом ЕС.

Европа
Венгрия
Украина
Петер Мадьяр
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.