Зеленский начал подготовку к «важным переговорам»

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что провел «специальное совещание» по дальнейшим действиям Киева. Глава государства отметил, что после него начнутся некие «важные переговоры».

Участие во встрече приняли глава офиса президента Кирилл Буданов, министр энергетики Денис Шмыгаль и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Как уточнил Зеленский, в ходе встречи обсуждались поставки средств ПВО, двусторонние документы по производству и поставкам дронов, обмен пленными и подготовка встреч в нескольких форматах.

Мы готовимся к важным переговорам — пока без публичных подробностей, — написал президент Украины.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал заявления Зеленского о ходе мирных переговоров. Он подчеркнул, что Вашингтон ясно дал понять: гарантии безопасности последуют только после завершения конфликта.

До этого Зеленский рассказал, что украинская делегация обсуждала с представителями американской администрации «возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров» для завершения конфликта. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил Флориду, где провел переговоры с представителями США.

