Зеленский начал подготовку к «важным переговорам»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что провел «специальное совещание» по дальнейшим действиям Киева. Глава государства отметил, что после него начнутся некие «важные переговоры».

Участие во встрече приняли глава офиса президента Кирилл Буданов, министр энергетики Денис Шмыгаль и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Как уточнил Зеленский, в ходе встречи обсуждались поставки средств ПВО, двусторонние документы по производству и поставкам дронов, обмен пленными и подготовка встреч в нескольких форматах.

Мы готовимся к важным переговорам — пока без публичных подробностей, — написал президент Украины.