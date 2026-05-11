11 мая 2026 в 16:29

Зеленский раскрыл любопытные детали поездки Умерова в США

Зеленский: Киев и Белый дом обсуждали «форматы встреч на уровне лидеров»

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/imago-images.de/Global Look Press
Украинская делегация обсуждала с представителями американской администрации «возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров» для завершения конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 7 мая посетил Флориду, где провел переговоры с представителями США.

Информация о содержании встреч и участниках переговоров не раскрывались. Уже 11 мая, после того, как президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в третьей стране, Умеров пообщался со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Были обсуждены в Америке возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров, — написал Зеленский.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране. По его словам, речь идет об окончательной точке, а не о переговорном процессе. В то же время глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с украинским президентом не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине из-за собственных «шкурных» интересов.

