Зеленский раскрыл любопытные детали поездки Умерова в США

Украинская делегация обсуждала с представителями американской администрации «возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров» для завершения конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 7 мая посетил Флориду, где провел переговоры с представителями США.

Информация о содержании встреч и участниках переговоров не раскрывались. Уже 11 мая, после того, как президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в третьей стране, Умеров пообщался со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Были обсуждены в Америке возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров, — написал Зеленский.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране. По его словам, речь идет об окончательной точке, а не о переговорном процессе. В то же время глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с украинским президентом не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине из-за собственных «шкурных» интересов.