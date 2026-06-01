Гадалка бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака Вероника Фэншуй прогнозирует появление новой информации по делу Тимура Миндича, сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. По его словам, она предсказала обострение активности и увеличение лжи со стороны активистов из-за квадрата Меркурия и Нептуна.

На этой неделе будет ярко проявлен квадрат Меркурия и Нептуна, а это значит, что у носителей-активистов начнется обострение, и вранья они будут изрыгать из себя еще больше, — говорится в публикации.

Научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов ранее отметил, что обращение Ермака к гадалкам может создать для Зеленского трудности в ходе будущей предвыборной кампании. По его мнению, подобные действия не способствуют укреплению политического авторитета украинского лидера.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что скандал вокруг Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву. По его словам, сейчас речь идет о противостоянии стоящих за НАБУ и европейских структур.