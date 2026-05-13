Появление информации, что экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак консультировался с гадалками для принятия решений, грозит лидеру государства проблемами во время будущей предвыборной кампании, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, такие данные не придают политического веса украинскому руководству.

Уже не в первый раз появляется информация, что Зеленский и его команда спрашивают совета у гадалок для принятия решений. Пока мы можем оперировать только косвенным источником, но даже в статусе слухов такие данные не придают дополнительного политического веса украинскому руководству. Если принимаются решения на базе консультаций, то это плохо отобразится на фигурах Зеленского и Ермака. Чем это грозит? Сейчас можно говорить об обострении политической борьбы в Киеве. Можно предположить, что если все-таки начнется кампания по выборам президента, то она будет отмечена многочисленными скандалами, разоблачениями, фейками, а это помешает Зеленскому победить, — сказал Кортунов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Ермаку следует нанять «мирную гадалку». По словам спецпредставителя главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, «мир — это лучшая магия».