Власти Крыма сообщили о жертвах в результате атаки ВСУ на Симферополь

Власти Крыма сообщили о жертвах в результате атаки ВСУ на Симферополь Аксенов: три человека погибли и еще семь пострадали при атаке ВСУ на Симферополь

В Симферополе при вражеском ударе по нежилым объектам, по предварительным данным, погибли три человека, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. По его словам, еще семь человек получили различные ранения, на месте происшествия работают оперативные службы.

В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы, — написал Аксенов.

Власти Республики Крым выразили соболезнования родным и близким погибших. Также пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления и заверили, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Каменке-Днепровской Запорожской области станцию техобслуживания, расположенную рядом со школой «Скифия». Атака произошла вблизи школы.

До этого стало известно, что один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино. Мужчину доставили в больницу с акубаротравмой. В результате взрыва автобус полностью сгорел, также повреждения получил легковой автомобиль.