Мирошник раскрыл, на что может повлиять скандал вокруг Ермака Мирошник: скандал вокруг Ермака может повлиять на военную помощь Киеву

Скандал вокруг бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит газета «Известия», сейчас речь идет о противостоянии стоящих за НАБУ и европейских структур. В частности, соучастники преступлений попытаются максимально смягчить удар не только по президенту Украины Владимиру Зеленскому, но и по себе, уточнил Мирошник.

Шанс есть. Вопрос в том, в какой период времени и насколько сильно они попытаются ослабить последствия этого скандала, — отметил он.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что даже представители Демократической партии Соединенных Штатов выступят против украинского президента в случае обвинений в коррупции в его адрес. Он также отметил, что выход интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского с Юлией Мендель, где она описала украинскую администрацию как коррупционеров и параноиков, и задержание Ермака неслучайно произошли практически в одно время.