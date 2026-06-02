02 июня 2026 в 08:31

Володин назвал эффективный способ борьбы с мошенниками

Володин: благодаря принятому ГД закону в России снизился ущерб от мошенников

Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Размер причиненного ущерба от действий кибермошенников в 2026 году снизился на 19%, написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание на то, что год назад — 1 июня 2025-го — был принят федеральный закон, направленный на борьбу с аферистами. По мнению политика, инициатива показала себя с хорошей стороны, о чем и свидетельствует статистика.

Такие показатели говорят об эффективности введенных механизмов противодействия мошенничеству. Вместе с тем работа в этом направлении продолжается, — написал Володин.

По словам председателя Госдумы, сейчас депутаты рассматривают еще четыре инициативы в этом направлении. Они будут приняты как можно скорее, пояснил Володин.

Ранее злоумышленники активизировали рассылку ложных сообщений о «государственных выплатах» через мессенджеры и электронную почту. В МВД пояснили, что преступники становятся активнее перед Днем России, поскольку положительные эмоции людей снижают их способность критически оценивать поступающую информацию.

