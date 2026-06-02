В ФСБ предупредили, чем может обернуться обычный разговор по телефону

ФСБ России предостерегла от обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и вблизи них, передает РИА Новости. По данным ведомства, есть риск, что разговор подслушают иностранные спецслужбы, у которых есть необходимые для этого технологии.

Недопустимо обсуждать конфиденциальную информацию по ним (телефонам. — NEWS.ru) и вблизи них, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь за собой необратимые последствия, — отметили в ФСБ.

Ранее российские правоохранители выявили схему шпионажа за высокопоставленными чиновниками. Как оказалось, иностранные спецслужбы получали доступ к информации через смартфоны, зараженные вирусным софтом. Для этого использовались возможности крупных международных IT-компаний.

До этого стало известно, что мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие «процедуры», чтобы создать у жертвы ощущение участия в «спецоперации». Среди классических формулировок — «безопасный счет», «дистанционный обыск», «декларация наличных средств» и «внештатный сотрудник фельдъегерской службы».

