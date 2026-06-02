Российская армия нанесла ночной удар возмездия по предприятиям ОПК Украины

Вооруженные силы России в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на атаки Киева на российскую территорию.

В ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, — отметили в министерстве.

Предприятия, ставшие законными целями ВС РФ, располагались в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Кроме того, удалось поразить несколько объектов топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ, и военные аэродромы. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, резюмировали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили над Россией в ночь на 2 июня 148 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны — Белгородская, Брянская, Волгоградская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская области, Краснодарский край и Крым.