02 июня 2026 в 09:05

Железнодорожную станцию в Крыму закрыли для посадки и высадки

Железнодорожную станцию Джанкой в Крыму временно закрыли для посадки и высадки, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале. Там отметили, что составы следуют по измененному маршруту.

Станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя, — говорится в сообщении.

Пассажирам, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, посоветовали приехать на станцию заранее, оттуда их отвезут на автобусах до станции Урожайная. Отмечается, что поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург был отменен, еще четыре задерживались в пути от одного до семи часов.

Ранее пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России следовали с опозданием из-за ночной остановки Крымского моста. В частности, четыре состава задерживались по пути на полуостров, а еще два поезда отставали от графика в направлении Москвы.

В мае Северо-Восточную хорду перекрывали в обе стороны в районе Окружного проезда на востоке Москвы. Причиной стал сильный пожар на складе с лакокрасочными материалами.

