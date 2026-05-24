24 мая 2026 в 10:49

Остановка Крымского моста сдвинула расписание шести поездов

Поезд ускоренного следования «Таврия» перед отправлением из Москвы в Крым с Казанского вокзала Поезд ускоренного следования «Таврия» перед отправлением из Москвы в Крым с Казанского вокзала Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Пассажирские поезда «Таврия» между Крымом и материковой частью России следуют с опозданием из-за ночной остановки Крымского моста, сообщила в Telegram-канале пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс». На текущий момент четыре состава задерживаются по пути на полуостров, а еще два поезда отстают от графика в направлении Москвы.

После приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 24 мая сейчас следуют с опозданием поезда «Таврия», — уточнили в компании.

Максимальное время задержки составов на данный момент составляет от полутора до двух с половиной часов. Из-за временного закрытия станции Джанкой поезда сейчас курсируют по измененному маршруту.

Для всех застрявших в пути пассажиров компания организовала специальные компенсационные автобусные шаттлы до соседней станции Урожайная. На перронах развернуты мобильные группы сотрудников, они помогают людям координировать пересадки.

До этого в Краснодарском крае задержались 16 пассажирских поездов. Причиной стала остановка движения по Крымскому мосту. Пассажиров поездов, задержанных более четырех часов, обеспечили бутилированной водой и питанием.

