Крым спасут от атак ВСУ: названы 5 способов сорвать блокаду полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский решил организовать блокаду Крыма. Об этом сообщил военкор Александр Коц. Глава Минобороны Украины Михаил Федоров в свою очередь пообещал и вовсе «превратить Крым в остров». Как сорвать эти планы Киева и что ВС России делают уже сейчас — в материале NEWS.ru.

Какие планы строит Киев в отношении Крыма

В Севастополе на 22 и 23 июня прекращается продажа топлива гражданам на городских АЗС. В течение двух дней заправиться сможет только транспорт специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Изменения затронут также систему городских перевозок. Общественный транспорт в Севастополе переходит на сокращенный график работы — с 05:30 до 21:00. Ограничения коснутся и морского сообщения. Паромы временно прекратят движение через Севастопольскую бухту, при этом пассажирские катера продолжат работу.

В Севастополе временно перестанет работать уличное освещение. Развожаев также предупредил жителей о возможных временных отключениях электричества.

«Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии», — заявил глава города. Он призвал сократить потребление электричества и отказаться от одновременного использования большого количества бытовых приборов.

Перебои с электроэнергией наблюдаются на полуострове с 21 июня. В «Крымэнерго» сообщили о частичном отключении Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов в связи с повреждением электросетей. Ведутся восстановительные работы.

Власти Крыма в свою очередь в целях безопасности «поставили на паузу» детский отдых в Крыму.

«Зеленский хочет взять Крым в заложники», — заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, власти Украины ищут способы остановить продвижение войск России. Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о планах «превратить Крым в остров». По его словам, ВСУ якобы изолируют республику при помощи БПЛА.

«Похоже, в ближайшем будущем Крым превратится в остров. А это может привести к совершенно неожиданным последствиям для России», — отметил глава украинского Минобороны.

По словам Коца, на фронте сейчас идет генеральное наступление ВС РФ. «Русский солдат взламывает главную линию обороны противника в Донбассе. Судьба Константиновки уже предрешена. Украинские журналисты ноют, что и Дружковка готовится к возвращению в родную гавань», — пояснил Коц.

Поэтому, по его мнению, Зеленский решил «взять в заложники людей и выдвинуть свои требования».

«Отсюда, кстати, и беспрецедентные налеты на Москву. Для этого — удушение Крыма. Через топливо, энергию, водоснабжение. В Киеве вдруг поверили, что если они сделают жизнь простых крымчан и севастопольцев невыносимой, то смогут вести переговоры с позиции силы», — добавил военкор.

ВСУ в последние месяцы с помощью Запада накопили сотни тысяч ударных дронов и пытаются контролировать ведущие в Крым через новые территории дороги, пояснил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов.

«Они атакуют все, что движется, — от бензовозов до автобусов с детьми. Задача — обрезать сухопутный путь полностью и заставить перенести все поставки на Крымский мост. А потом они станут бить по Крымскому мосту. Но не дронами, а баллистическими ракетами. Таков план», — предполагает Прохватилов.

Фото: Социальные сети

Как ВС РФ могут противостоять атакам БПЛА

Эффективный ответ на усиление атак ВСУ вполне возможен, уверен военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Первое — в Крыму и на новых территориях стоит формировать БАРСы — боевые армейские резервы страны», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Каждая группа БАРС, по словам эксперта, должна быть обеспечена техникой: пикап или грузовик для передвижения, средства РЭБ и ПЗРК, гладкоствольные ружья — стрелять по БПЛА дробью, приборы дневного и ночного видения.

«Подчинение двойное — местным властям и Минобороны РФ», — добавил Кнутов.

Процесс создания мобильных групп по борьбе с дронами уже стартовал. «Идет усиленными, ускоренными темпами формирование подразделения „БАРС-Донецк“, которое также оснащается сейчас всем необходимым для противодействия беспилотникам», — заявил 22 июня глава ДНР Денис Пушилин.

Второе, по мнению Кнутова, средство противодействия атакам ВСУ — переброска звеньев дроноводов в Крым и на новые территории.

«Их можно снять с наименее тяжелых участков фронта, где военные действия не особо активны», — пояснил Кнутов.

Эксперт также считает, что России нужно резко усилить производство дронов ПВО. «Они успешно борются с ударными дронами ВСУ. Как только начинается атака, мы на рой украинских дронов выпускаем рой своих, вот и пусть бьются в воздухе», — сказал историк.

Кроме того, по его словам, вдоль трассы в Крым через новые территории можно установить дополнительные средств РЭБ.

«Комплекс „Волна Купол Гарант“, например, способен „ронять“ все БПЛА, управляемые через спутниковую систему Starlink в радиусе 20 километров. Но у нас есть, конечно, и другие эффективные комплексы РЭБ», — добавил Кнутов.

Военнослужащий у переносного антенного поста Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Как ВС РФ эффективно отвечают на попытки блокады Крыма

Россия уже сейчас активно отвечает на попытки блокады Крыма, указал военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов. «Мы занялись „выносом“ всей тыловой инфраструктуры ВСУ. Причем упор делается на подпольные сборочные цеха беспилотников», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что российские войска на прошлой неделе нанесли удар по цеху производства и настройки БПЛА на территории киностудии им. Довженко в Киеве.

«Поражен цех по производству и подготовке к применению (настройке) БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии им. А. П. Довженко», — сообщало Минобороны РФ.

«Время играть в бирюльки прошло. Если сборочный цех находится на объекте культурного наследия, мы его уничтожаем вместе с объектом. Такая пошла игра», — подчеркнул эксперт.

ВС РФ, по его словам, активно уничтожают вообще все объекты, связанные с производством и хранением беспилотников. Так, по данным Минобороны, ВС РФ 20 июня в Харьковской области с помощью «Гераней» поразили крупный логистический центр «Новой почты», использующийся ВСУ для хранения вооружения, БПЛА и компонентов к ним.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе н. п. Новый Коротыч в Харьковской области 20 июня был обнаружен крупный логистический центр „Новой почты“, использующийся ВСУ для хранения вооружения, БПЛА и компонентов к ним. Расчетами БПЛА-камикадзе „Герань-2 сикер“ по логистическому центру противника была нанесена серия высокоточных ударов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, средства объективного контроля в режиме реального времени, а также видео очевидцев из открытых источников подтвердили успешное поражение цели.

«Параллельно нам нужно полностью уничтожить логистику ВСУ: мосты через Днепр, порты Одесса, Ильичевск и Николаев — вместе с причалами. А еще логистические хабы на границе Украины и Румынии, через которые поступает „горючка“ для украинской армии и тыла. Надо бить по ним не переставая», — заключил Кнутов.

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