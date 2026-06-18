Киев стонет от «Бандеролей»: на что способны новые российские дроны-ракеты

Киев стонет от «Бандеролей»: на что способны новые российские дроны-ракеты

Украинские СМИ утверждают, что российские войска впервые применили дрон-ракету «Бандероль» для удара по Киеву. Министерство обороны РФ не подтверждало эти сведения. Западная пресса в свою очередь отмечает впечатляющие характеристики боеприпаса — особенно его высокую скорость и сложность перехвата. На что в реальности способна российская «Бандероль» и против каких целей ее можно применять — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе по Киеву

Министерство обороны России 15 июня объявило о нанесении ВС РФ массированного ракетного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. В ведомстве рассказали, что под обстрел попали цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В ходе атаки применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.

Украинское издание «Страна» утверждает, что для удара по Киеву были впервые задействованы дроны-ракеты «Бандероль». По данным местных источников, по объектам в столице, связанным с ВСУ, прилетело не менее трех таких боеприпасов. Российское Минобороны эту информацию не комментировало.

При этом в конце мая появлялась информация, что «Бандероли» были задействованы для атаки по украинским объектам в районе Николаева. Источники заявляли, что в поселке Трихаты после удара полностью пропало электричество. Подтверждение этих данных от МО РФ также не поступало.

Что известно о «Бандероли»

Информации о «Бандероли» в открытом доступе немного. Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что боеприпас оснащен турбореактивным двигателем китайского производства Swiwin SW800Pro. Утверждается, что для наведения ракеты используется ГЛОНАСС/GPS-ориентация, которая защищена мощной российской восьмиканальной антенной «Комета» с управляемой диаграммой направленности. Общая масса боевой части «Бандероли», предположительно, составляет около 150 кг, дальность пуска — примерно 450 км. Официальных подтверждений этих характеристик от Минобороны России не поступало.

AGM-158 JASSM Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ракета заинтересовала и западные СМИ. Обозреватель журнала 19FortyFive Себастьян Роблин сравнивает «Бандероль» с американской AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). По его словам, российский боеприпас запускается с отечественных БПЛА «Орион» вне пределов досягаемости систем ПВО ВСУ.

«Применение „Бандероли“ отражает масштабную тенденцию поиска значительно более дешевых средств для нанесения точных ударов на больших расстояниях», — пишет эксперт.

При этом он считает, что украинские войска этот боеприпас не на шутку пугает.

«Понятно, что Украина не в восторге от того, что Россия изучает новые способы запуска меньших и, вероятно, более дешевых крылатых ракет в качестве промежуточного решения между своими более тяжелыми и дорогими крылатыми и баллистическими ракетами и своими дешевыми беспилотниками-камикадзе», — добавляет Роблин.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что «Бандероль» — своеобразный гибрид крылатой ракеты и фугасной авиабомбы с управляемым модулем планирования и коррекции.

«При этом „Бандероль“ дешевле крылатой ракеты, но летит гораздо дальше и попадает в цель значительно точнее, чем обычная авиабомба с УМПК», — уточнил он.

Эксперт добавил, что скорость обычной ракеты составляет порядка 800–900 км/ч, в то время как у «Бандероли» она несколько ниже.

«Но при этом „Бандероль“ меньше обычной ракеты. А это значит, что она менее заметна и ее сложнее сбить», — указал собеседник.

Какие перспективы у «Бандероли»

Предполагаемое применение «Бандеролей» отчасти напоминает историю с появлением у ВС РФ беспилотников «Герань», отметил Кнутов. К слову, их использование тоже вызвало большой ажиотаж в СМИ.

Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

«„Герани“ у нас появились, когда потребовались дешевые, но эффективные средства, способные наносить украинским войскам реальный ущерб, а также преодолевать систему противовоздушной обороны страны», — заметил аналитик.

Он обратил внимание на относительно небольшую боевую часть новой российской ракеты.

«Да, 150 кг — это относительно немного. Но такая ракета вполне способна уничтожать скопления живой силы противника, блиндажи, склады, предприятия военно-промышленного комплекса, локомотивы и бензовозы», — перечислил Кнутов.

По его мнению, в ВС РФ сейчас может идти «обкатка» нового боеприпаса. Главное на этом этапе — определить точность попаданий ракеты, а также ее способность преодолевать средства ПВО, добавил собеседник.

Военэксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов в разговоре с NEWS.ru сказал, что одно из главных противостояний в условиях современного конфликта разворачивается как раз между средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, с одной стороны, и БПЛА или ракетами — с другой.

«В этом направлении идет настоящая конструкторская гонка: „щиты“ и „мечи“ обновляются непрерывно», — подчеркнул специалист.

Перед российскими инженерами, считает Коновалов, фактически стоит задача повторить успех советского танка Т-34 — но для эффективной работы с воздуха.

Советский танк Т-34 Фото: MOD Russia/Global Look Press

«В годы Великой Отечественной войны советские конструкторы сумели найти золотую середину между ценой и качеством. У немцев были танки лучше, чем наш Т-34, но выйти на их крупносерийное производство они не сумели — не нашлось столько ресурсов. Советская же машина была дешевле. Их выпустили так много, что Т-34 стал для СССР оружием победы», — напомнил он.

Коновалов не исключает: при соответствующей доработке «Бандероль» имеет все шансы стать мощным разящим «мечом» России.

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