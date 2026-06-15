Киев стонет после ответных ударов России за атаки на Крым и НПЗ: что дальше

Киев стонет после ответных ударов России за атаки на Крым и НПЗ: что дальше

ВС России нанесли сокрушительные удары по Киеву, Киевской области, Харькову и Днепропетровску. Дроны и баллистические ракеты поразили объекты оборонно-промышленного комплекса во всех районах украинской столицы, город буквально пылает. Таким был ответ РФ на атаки на российские НПЗ, Севастополь и мост возле Чонгарского перехода из Херсонской области в Крым. Как будут дальше ВС РФ мстить Зеленскому — в материале NEWS.ru.

Как ВС РФ нанесли удары возмездия за Севастополь

Российские вооруженные силы провели масштабную атаку высокоточным оружием на ключевые военные и промышленные цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщило Минобороны РФ.

«ВКС России применили оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. В атаке также участвовали ударные беспилотники. Удары пришлись по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, атаке подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования», — заявили в МО РФ.

В ведомстве подчеркнули, что операция стала ответом на террористические акты киевского режима.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в заявлении.

Запуск крылатой ракеты X-101 со стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС РФ Фото: МО РФ/РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в атаке России на Киев были задействованы около 480 ударных дронов, примерно 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, не менее семи гиперзвуковых «Цирконов», а также оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» с осколочно-фугасной боевой частью. В результате было поражено более 40 целей, несмотря на активную работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Какими были последствия удара для Киева

ВСУ пытались отбить атаку. По данным МО РФ, при попытке отразить удар по столице Украины ракетой американского зенитно-ракетного комплекса Patriot была поражена Киево-Печерская лавра. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на территории монастыря. По его словам, возгорание началось на крыше Успенского собора.

Согласно сообщению российского Минобороны, одной из причин некорректной работы ЗРК Patriot могло стать то, что страны Запада передали ВСУ ракеты с истекшими сроками годности. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

В Киеве 140 тысяч абонентов остались без света, сообщил Кличко. По его словам, блэкаут связан с повреждениями линий электропередачи. При этом он не уточнил, когда последствия налета будут устранены. Согласно данным украинского издания «Страна.ua», в ходе атаки пострадало расположенное на Крещатике здание Высшего антикоррупционного суда Украины. В нем выбиты окна и поврежден фасад.

Блэкаут в Киеве Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Россия резко нарастила мощность ударов по Украине

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС РФ будут усиливать удары по Украине.

«Будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты», — подчеркнул глава государства.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пояснил в беседе с NEWS.ru, что Россия не только дает «ответку» за нападения на гражданские объекты. Она начинает работать с общественным мнением Украины.

«Да, мы, в отличие от ВСУ, не бьем по жилым зданиям. Но когда в городах пропадает свет, останавливается движение транспорта, когда жители Киева вынуждены ночевать в метро, украинское общество начинает задавать справедливый вопрос: „А что дальше?“», — пояснил эксперт.

По его словам, одна из целей ударов — «разбудить» население Украины.

Похоже, это уже происходит. В Деснянском районе Киева 14 июня произошел массовый конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Толпа киевлян вышла против военкомов из-за насильственной мобилизации. На место прибыли сотрудники полиции, местные паблики сообщают о применении газа против протестующих.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские СМИ опубликовали кадры, на которых видно несколько полицейских машин, люди окружили правоохранителей и сотрудников ТЦК, началась потасовка. Люди начали выкрикивать «Позор!», несколько человек попытались вытащить задержанных из автомобилей полиции.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель считает, что люди устали от «принудительной и бесчеловечной мобилизации».

«По сути, глава киевского режима Зеленский сейчас вынужден воевать на два фронта: с Россией и собственным населением», — указал Колесник. Он выразил уверенность, что массированные удары по Киеву и другим городам Украины будут только усиливаться.

«Украинцы должны понять: дальше будет хуже. Им пора перестать быть „тварями дрожащими“, снести хунту и выбрать политиков, которые договорятся с Россией о долгосрочном мире», — подчеркнул депутат. По его мнению, одна из целей массированных ударов России — «пробудить в украинцах чувство самосохранения».

Каких еще целей добивается Россия массированными ударами

«Я проанализировал список пораженных целей и пришел к выводу, что Россия „выносит“ на Украине всю инфраструктуру, связанную с производством беспилотников», — пояснил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, именно ударные беспилотники ВСУ доставляют российскому тылу наибольшее количество проблем.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Чем меньше их произведут, тем нам спокойнее», — пояснил эксперт.

По его мнению, ракетные удары России будут только усиливаться и украинские ПВО с ними не справятся.

«Инцидент с падением ракеты Patriot на Киево-Печерскую лавру показал, что с боеприпасами у них плохо. Новых ракет для Patriot США не поставляют, значит, упавшая, по всей видимости, была старой, европейской. Европа уже четыре года утилизирует на Украине свое списанное оружие и боекомплект», — пояснил Коновалов.

Это признают и на Западе. Киеву становится все труднее отражать массированные обстрелы и перехватывать баллистические ракеты, запускаемые Россией, из-за нехватки современных систем ПВО, указало британское издание The Daily Telegraph.

По его данным, ВСУ не хватает как самих комплексов Patriot, так и ракет PAC-3 для них.

«Европейцы же не могут заменить Patriot своими средствами ПВО вроде IRIS-T. Во-первых, им самим не хватает, во-вторых, они менее эффективны. Так что Россия в ходе ответных ударов за террористические атаки способна разнести предприятия украинского ВПК в хлам и тем резко снизить возможности ВСУ для ударов по нашему тылу», — заключил Коновалов.

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