В Киеве обострилась напряженность из-за действий ТЦК, что свидетельствует о росте недовольства населения, сообщила бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X. По ее словам, людей возмутила принудительная и бесчеловечная мобилизация.

В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность: местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину. Жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, в ходе которого, по имеющимся данным, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, — указала Мендель.

Ранее бывший пресс-секретарь заявила, что Владимир Зеленский всеми доступными способами пытается отвлечь общественное внимание от внутренних проблем Украины. По ее словам, в политических кругах страны все активнее обсуждается тема проведения выборов.

До этого Мендель сообщала, что Украина вряд ли сумеет в короткие сроки создать собственный аналог зенитного ракетного комплекса Patriot. Она напомнила, что Зеленский уже обещал разработку ядерной программы и выпуск 4 млн дронов в год, однако ни то ни другое так и не было реализовано.