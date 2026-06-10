Как РФ ответит на удары по Чебоксарам, Севастополю: список целей «Орешника»

Ранним утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке, пострадали три человека, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Одновременно Украина ударила дронами, подожгла и практически уничтожила панораму «Оборона Севастополя»: ее атаковали десятки БПЛА. Кто наводит ракеты и беспилотники для подобных массированных атак и как на них ответит Россия — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках ВСУ на Чебоксары

Чебоксары подверглись атаке ВСУ ранним утром. Как заявил глава Чувашии, в результате удара пострадали три человека: двое в состоянии средней степени тяжести, третий — в легкой. Николаев уточнил, что один из них уже был отпущен домой после оказания медицинской помощи.

«Жизни людей ничего не угрожает», — заявил глава региона, комментируя состояние пострадавших.

По словам горожан, атака на город велась в два этапа: сначала взрывы прогремели в пятом часу утра, а затем в начале седьмого. Местные жители упоминали в соцсетях, что «выла сирена воздушной опасности».

Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

Это не первый удар по городу. До этого ВСУ атаковали Чебоксары 5 мая. Тогда были повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детсадов и колледж. Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов сообщил, что погибли трое, пострадали 44 человека.

Чем ВСУ наносили удары по Чебоксарам

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru допустил, что ВСУ могли запустить ракету по Чебоксарам с акватории Волги. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

«По Чебоксарам ВСУ били либо ракетой „Фламинго“, либо тяжелыми ударными дронами, запущенными с каких-то технических судов, курсирующих по Волге», — заявил он.

Парламентарий выразил убежденность, что российские спецслужбы должны обязательно проверить эту версию. Это обусловлено тем, что Украина уже использовала гражданские фуры, курсировавшие по территории РФ.

«Если били „Фламинго“, то это вскоре выяснится: ракета оставляет серьезный световой и тепловой след», — добавил эксперт.

В этом случае, по его мнению, удар наводили военные Запада через систему Starlink, использование которой на Украине уже несколько лет оплачивает Польша.

По Чебоксарам били именно «Фламинго», заявил историк войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru. Он напомнил, что ракетную опасность в ночь на 10 июня объявляли еще и на Урале, значит, старт ракет российские системы ПВО засекли.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«„Фламинго“ — единственная ракета из используемых ВСУ, способная лететь на расстояние до 3000 км и нести до тонны заряда. Она сделана из композитных материалов, поэтому ее радиолокационный след ниже, чем у металлической», — пояснил Кнутов.

По его словам, большинство ракет «Фламинго» российская ПВО сбивает, однако некоторым из них все же удается обойти системы защиты.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что удар «Фламинго» был нанесен с севера Украины. Причем с мобильных установок, чтобы не попасть под ответный удар России.

Как ВСУ атаковали Севастополь

Еще один удар был нанесен по Севастополю. В ночь на 10 июня БПЛА целенаправленно атаковали объект культурного наследия — панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, произведение художника Франца Рубо практически уничтожено.

«Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею», — возмутился глава Севастополя.

На огромной картине изображены события Крымской войны. Размеры полотна — 115 м по окружности и 14 м в высоту, а общая площадь — 1600 кв. м. Работа Рубо пережила Великую Отечественную войну: в 1942 году в здание музея попали немецкие бомбы, картина загорелась. Благодаря героическим усилиям севастопольских моряков и огнеборцев фрагменты полотна были спасены.

По словам координатора сопротивления на Украине Сергея Лебедева, ВСУ ударили по символу Севастополя ради медийного эффекта.

«У них удары в основном завязаны на медийный эффект. То есть, да, они добились медийного эффекта, но как-то это повредило нашей армии или нашей экономике? Вообще никак. Это обидно, да, но мы делаем то, что позволит нам победить в конфликте, вдолгую. Мы уничтожаем их потенциал, ведь мы воюем не просто с какими-то украинцами, дикими алкоголиками или еще кем-то — мы воюем со всей объединенной Европой, с ее огромным экономическим потенциалом», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Как Россия может ответить на удары ВСУ по Севастополю и Чебоксарам

Андрей Колесник считает, что в ответ на удары по Чебоксарам и Севастополю Россия должна бить не только по украинским предприятиям ВПК, но и по объектам логистики, так как запчасти для вооружений ВСУ поступают из Европы. К числу таких объектов относятся мосты, вагонные и локомотивные депо, утверждает он. Также, по его словам, пора наносить «знаковые» удары.

«Мне кажется, что здания ГУР и СБУ уже явно лишние. Понятно, что в них никто не сидит, все попрятались, но сносить их ракетами все равно необходимо», — подчеркнул депутат.

Кнутов в свою очередь уверен, что точечные удары принесут лишь локальный эффект.

«Украина окончательно перешла к тактике фашистов: она сделала ставку на уничтожение мирного населения и объектов культурного наследия — как Гитлер», — заявил эксперт.

Удары по общежитию в Старобельске, автобусу в Енакиево, панораме «Оборона Севастополя» — это звенья одной цепи, убежден Кнутов. По его словам, единственный вариант прекратить террористические атаки Киева — уничтожить нынешний украинский режим.

«Киев хочет уничтожать и мирных людей, и историческую память нашего народа. Они хотят перевести военный конфликт в стадию геноцида. Они не уймутся, не остановятся. Без полной победы над Украиной с последующей денацификацией нам не обойтись», — заявил эксперт.

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