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10 июня 2026 в 12:01

Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Чебоксары

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Чебоксары из-под Сум и Харькова

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Чебоксарам, используя ракеты «Фламинго», запущенные из районов Сумской и Харьковской областей, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, дальность этих боеприпасов ограничена, а сами пуски, вероятно, производились на ходу для обеспечения высокой мобильности установок.

Если для ударов по Чебоксарам ВСУ применили ракеты «Фламинго», а это достаточно большая ракета, то я думаю, что их могли запустить из районов Украины, граничащих с нами. Потому что дальность этого оружия ограничена. Скорее всего, это Сумская и Харьковская области. И я так понимаю, что они на ходу выстрелили и ушли, чтобы обеспечить большую мобильность, — пояснил Дандыкин.

По его словам, такие ракеты производятся в странах Балтии на деньги, которые выделяет Великобритания. Он отметил, что России необходимо реагировать на подобные атаки ВСУ не в виде ответных ударов, а через общее наступление, не позволяя украинской армии продвигаться вперед.

Все эти ракеты «Фламинго» производятся в странах Балтии, на заводах, которые спонсирует Лондон. Нам надо реагировать на атаки ВСУ не в порядке возмездия, а в порядке наступления. Враг не должен идти на шаг вперед. Мы диктуем условия на поле боя, и мы должны стремиться к тому, чтобы диктовать условия везде: и в воздухе, и на воде, и в остальных местах. Россия — очень большая страна. Надо быть везде и сразу и знать все наперед. За все злодеяния киевского режима наш ответ будет для него неожиданным. И таковым, чтобы ВСУ не просто не очухались, а были полностью разбиты, — заключил Дандыкин.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что три человека пострадали при атаке ВСУ на Чебоксары. По его словам, в настоящее время ракетная опасность отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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