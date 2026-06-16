Мосты в труху и реки пылающего бензина: РФ ответит на удар по НПЗ в Москве

Мосты в труху и реки пылающего бензина: РФ ответит на удар по НПЗ в Москве

Москва подверглась одной из самых масштабных атак БПЛА с начала года: власти сообщили, что на подлете к городу были сбиты порядка 60 украинских дронов. В результате налета есть пострадавшие, при этом нанесен ущерб Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что Киев за счет таких операций пытается угодить западным партнерам и прикрыть неудачи в зоне боевых действий. Как ВС РФ могут наказать Украину за атаки вглубь России — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке БПЛА на Москву 16 июня

Первые сообщения о перехвате беспилотных летательных аппаратов в окрестностях Москвы появились ранним утром во вторник, 16 июня. Мэр столицы Сергей Собянин в 05:44 заявил о двух дронах, уничтоженных системой ПВО Минобороны РФ. Однако уже спустя несколько часов их количество возросло до шести десятков.

На фоне атаки были введены ограничения на прием и отправку рейсов во всех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. По словам Собянина, один из дронов повредил объект на территории Московского НПЗ.

«Экстренные службы работают на месте происшествия», — указал градоначальник.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что в регионе средства ПВО перехватили 86 беспилотных летательных аппаратов. В результате налета пострадали шесть человек: четверо — в Электростали, еще по одному — в Котельниках и Воскресенске. Причем в последнем населенном пункте ранения получила 13-летняя девочка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем ВСУ атакуют Москву

Атака 16 июня стала одним из крупнейших налетов БПЛА на Москву с начала 2026 года. Предыдущий «рекорд» был установлен 17 мая: тогда в первой половине дня на подлете к столице был перехвачен 81 украинский дрон.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru допустил, что летевших на столицу аппаратов могло быть и больше. Вероятнее всего, часть из них успели сбить подразделения ВС РФ на линии боевого соприкосновения.

«Я думаю, что эти дроны летят с Украины. У них дальность где-то до 1000 км. Это вполне досягаемо. Скорее всего, следуют из Черниговской или Сумской областей, но из последней — в меньшей степени», — предположил он.

Главной причиной очередного массированного налета эксперт считает участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» во Франции.

«Ему нужно что-то сказать [западным партнерам], и он будет хвастаться атакой. Это уже старая проверенная тема. Такое было во время ПМЭФ. Кроме того, причина кроется и в неудачах ВСУ на фронте в районе Константиновки», — полагает Дандыкин.

Как Россия отвечает на атаки ВСУ

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что российские военные уже дают масштабный ответ на попытки ВСУ бить вглубь РФ. По его словам, речь идет в первую очередь об ударах по украинским НПЗ, в результате которых крупнейшие промышленные объекты в республике — например, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — были разрушены почти до основания.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Уже около двух лет Украина фактически живет на импортном топливе, поставляемом в основном из Румынии через Одесскую область. При этом мы, конечно, бьем и по бензовозам. За ними охотятся наши „Герани“ с реактивными двигателями и системой преодоления РЭБ. Но тут есть нюансы: во-первых, немалая часть БПЛА сбивается с помощью американской системы военной аналитики Palantir. А во-вторых, многие бензовозы сейчас закамуфлированы под фуры, их трудно распознать», — пояснил Кнутов.

Выход, по словам эксперта, один: бить «Геранями» по всем фурам подряд — в таком случае они будут «гореть, как свечки».

«Также необходимо уничтожать транспортную инфраструктуру, которой пользуются перевозчики топлива», — считает он.

При этом в начале июня украинские СМИ уже сообщали об ударах по стратегически важному для украинской логистики мосту в Затоке Одесской области. «Страна» со ссылкой на очевидцев сообщала, что по сооружению «прилетели» как минимум несколько ракет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Практически весь румынский транзит идет через этот мост. Поэтому его нужно полностью уничтожить», — убежден Кнутов.

Куда еще могут ударить ВС РФ

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что при необходимости ударам ВС РФ могут подвергнуться и НПЗ за пределами Украины. Кнутов отмечает, что в первую очередь речь идет о заводах в Румынии — именно они активнее всего снабжают Киев. В числе главных поставщиков топлива на Украину — румынские компании OMV Petrom, Rompetrol и Oscar Downstream, а также польская группа PNK Orlen.

Фото: МО РФ

«Мы можем задействовать для атак на эти объекты и ударные БПЛА, и ракеты. Да, это будет обострением конфликта. Но Запад, во-первых, уже не скрывает, что воюет с Россией. Во-вторых, он готовится и к открытому противостоянию с участием собственных армий. Так что западным странам нужно понять, что мы готовы к борьбе, и почувствовать наши удары», — подчеркнул Кнутов.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник полагает, что у России есть возможности и для организации диверсий на заводах противника.

«Мы можем сделать так, что они начнут гореть и взрываться — но, конечно, если военно-политическое руководство решит, что это целесообразно. Если появится военная необходимость, то европейские НПЗ, поставляющие Украине топливо, запылают», — заключил парламентарий.

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