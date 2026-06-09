Ракеты, сотни БПЛА и авиабомб: жесткие удары по Украине 9 июня, цели

Новые удары пришлись по главной артерии европейской помощи ВСУ, утверждают СМИ и Telegram-каналы. Сколько ракет и БПЛА запустили ночью 9 июня, где были жесткие удары, что с мостом в Затоке?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 9 июня

Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью 9 июня Россия запустила по целям на Украине две крылатые ракеты Х-59/69 и 166 ударных БПЛА разных типов. Украинская сторона подтверждает попадания обеих ракет и 17 беспилотников в 18 районах, а также «падение обломков» в восьми районах.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отметил: ВСУ не упоминают, что ВС РФ применили за сутки 282 корректируемых авиабомбы (ФАБ с УМПК). В Сети указывают, что точность применения КАБ сильно выросла: спутниковое фото показывает, что бомбы ложатся точно по линиям лесопосадок, в которых находились украинские войска.

Утром атаки БПЛА и ВКС РФ по целям на Украине продолжаются, следует из публикаций. Зафиксирован удар в Дмитриевке (Днепропетровская область). Канал «Герань: Черный ящик» сообщил об уничтожении АЗС Parallel на выезде из Павлограда. Вчера там же была уничтожена соседняя АЗС WOG.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

БПЛА «Герань-2» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где поражены объекты энергетики на Украине

«Герань: Черный ящик» сообщает о поражении электроподстанции в Черниговской области.

«БПЛА „Герань-2“ нанесли серию ударов по <...> электрической подстанции 110/35/10 кВ „Холмы“ в одноименном населенном пункте. Поражение подтвердили в „Черниговоблэнерго“. Обесточены 48 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах области. Перебои в подаче электроэнергии также подтверждают местные жители», — пишет канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит с мостом в Затоке, когда его сломают

Российские, украинские и западные источники отметили массированную бомбардировку моста через Днестровский лиман в поселке Затока (Одесская область).

«[В течение 8 июня] мост был поражен по крайней мере двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“, тремя крылатыми ракетами Х-59/69, четырьмя КАБ и несколькими БПЛА „Герань-2“. Спутниковая система слежения за пожарами FIRMS зафиксировала масштабный пожар на месте ударов», — пишет аналитик AMK Mapping.

Мост в Затоке является стратегическим объектом. Это ключевая артерия, связывающая Украину с Румынией, по которой на Украину идут эшелоны с западным оружием, техникой и боеприпасами, отметил Telegram-канал «Дневник десантника».

По данным наблюдателей, мост в Затоке, удары по которому наносят с 2022 года, уцелел после текущих прилетов. На переправе возобновлено движение фур, пишет блогер Олег Царев. Пользователи Сети уверены, что «это только начало».

«До момента, когда мы услышим, что главная артерия НАТО пылает, осталось недолго», — предрекли комментаторы.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

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Когда будет новый массированный удар по Украине

Аналитик AMK Mapping утверждает, что следующий масштабный комбинированный удар по целям на Украине будет скоро.

«Вероятно, атака произойдет в ближайшие три дня. Самая высокая вероятность — завтра (ночь с 10 на 11 июня). На текущий момент на авиабазах в России загружены крылатыми ракетами Х-101 шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и один-два Ту-160М. Продолжается накопление баллистических ракет „Искандер-М“ и крылатых „Искандер-К“ на комплексах у границ Украины. Кроме того, к атаке готовы по крайней мере 400 БПЛА „Герань-2“ и „Гербера“», — утверждает AMK Mapping.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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