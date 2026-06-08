Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что за последнее время в Киеве были поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения. По его словам, среди объектов — предприятия, занимавшиеся производством ударных беспилотников.

Постпред РФ заявил, что Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам, которые используются в интересах украинских войск. К таким целям он отнес предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной инфраструктуры, транспортные узлы, а также военные аэродромы.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили патрульный катер ВСУ. По информации ведомства, боевая задача была успешно выполнена в акватории Черного моря. В министерстве уточнили, что операцию провели специалисты российских войск беспилотных систем. Вражеский катер был уничтожен при помощи беспилотника «Герань».

До этого стало известно, что ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использует украинская армия. Также были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.