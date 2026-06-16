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16 июня 2026 в 09:15

Временные ограничения сняты в четырех российских аэропортах

Ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Ульяновска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Временные ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Чебоксар, сообщил в мессенджере МАКС представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее МЧС России объявило ракетную опасность на территории Татарстана. Местным жителям рекомендовали соблюдать все правила безопасности, чтобы минимизировать возможные риски.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

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