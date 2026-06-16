В Татарстане объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Татарстана, сказано в приложении МЧС России. Местным жителям рекомендовали принять меры безопасности.

Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности, — сказано в сообщении.

Утром 15 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее пресс-служба правительства Челябинской области сообщила, что в Челябинской области вводили режим ракетной опасности. Позже, в 07:37, сигнал об опасности был отменен.

Также сообщалось, что в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.