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10 июня 2026 в 08:23

В российском регионе вводили режим ракетной опасности

В Челябинской области вводили режим ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Челябинской области вводили режим ракетной опасности, сообщила пресс-служба правительства региона в канале на платформе МАКС. Уведомление было обнародовано в 05:31. В 07:37 сигнал был отменен.

На территории Челябинской области введен режим «Ракетная опасность». Этот режим — сигнал гражданской обороны, который означает угрозу воздушного нападения. Вводится, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Утром 10 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

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