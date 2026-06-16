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16 июня 2026 в 09:42

Военэксперт ответил, откуда дроны ВСУ могли атаковать Москву

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Москву дронами из-под Чернигова и Сум

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины могли атаковать Москву дронами из Черниговской и Сумской областей, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он предположил, что противник использовал беспилотники самолетного типа дальностью до тысячи километров.

Скорее всего, [атаковавшие Москву] дроны были самолетного типа. Я думаю, что они летят с Украины. У них дальность полета где-то до тысячи километров. Это вполне досягаемо. Скорее всего, [их запустили] из Черниговской области или, что менее вероятно, из Сумской, — сказал Дандыкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из украинских беспилотников, атаковавших столицу, повредил здание Московского нефтеперерабатывающего завода. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

До этого Собянин заявил, что более 20 украинских дронов попытались атаковать территорию Москвы в ночь на 16 июня. По его словам, все 25 дронов были успешно ликвидированы силами противовоздушной обороны.

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