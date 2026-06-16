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16 июня 2026 в 08:38

Дрон ВСУ атаковал Московский нефтеперерабатывающий завод

Собянин сообщил о повреждении МНПЗ в результате атаки беспилотника

Московского нефтеперерабатывающего завода (МПНЗ) Московского нефтеперерабатывающего завода (МПНЗ) Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Один из беспилотников, атаковавших столицу, повредил здание Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в МАКСе. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, — добавил градоначальник.

Ранее мэр сообщил, что более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать территорию столицы в ночь на 16 июня. По его словам, все 25 дронов были успешно ликвидированы силами противовоздушной обороны.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

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