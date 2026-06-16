ВСУ пытались атаковать Москву с помощью более 20 БПЛА

Более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

25 беспилотных средств уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в сообщении.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Также мэр Москвы сообщал об отражении воздушной атаки, когда дежурные средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. По его словам, атака была отражена в 05:45 по московскому времени.