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16 июня 2026 в 05:53

Силы ПВО лишили «крыльев» два летевших на Москву беспилотника

Собянин: система ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. В 05:45 по московскому времени мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении воздушной атаки.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил градоначальник.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Типы дронов и точные места их уничтожения не раскрываются. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 74 беспилотных летательных аппарата, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей. Министерство обороны РФ в мессенджере МАКС проинформировало, что дроны также сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, в Московском регионе и Крыму.

До этого на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. Оперштаб Краснодарского края пояснил, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. К ликвидации пожара было привлечено 32 человека и семь единиц техники. Также после атаки беспилотников временно ограничено движение по трассе, соединяющей станицу Полтавской и хутор Трудобеликовский.

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