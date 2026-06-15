Минобороны России раскрыло, сколько украинских дронов сбили за сутки Минобороны: за сутки над Россией сбили 74 украинских дрона

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 74 беспилотных летательных аппарата, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере МАКС. Также дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, в Московском регионе и Крыму.

В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточнили в Минобороны.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что трое механизаторов погибли при атаке украинского беспилотника во время полевых работ у поселка Селище Почепского района. Он добавил, что удар нанесли с помощью дрона самолетного типа по полю, принадлежащему агрохолдингу «Мираторг».

До этого губернатор Владимир Сальдо сообщал, что за прошедшие 24 часа из-за атак Киева пострадали два жителя Херсонской области. В Горностаевке осколочные ранения руки получил мужчина 1958 года рождения, в Новой Збурьевке мужчина 1991 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете.