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15 июня 2026 в 20:45

Минобороны России раскрыло, сколько украинских дронов сбили за сутки

Минобороны: за сутки над Россией сбили 74 украинских дрона

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 74 беспилотных летательных аппарата, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере МАКС. Также дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, в Московском регионе и Крыму.

В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточнили в Минобороны.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что трое механизаторов погибли при атаке украинского беспилотника во время полевых работ у поселка Селище Почепского района. Он добавил, что удар нанесли с помощью дрона самолетного типа по полю, принадлежащему агрохолдингу «Мираторг».

До этого губернатор Владимир Сальдо сообщал, что за прошедшие 24 часа из-за атак Киева пострадали два жителя Херсонской области. В Горностаевке осколочные ранения руки получил мужчина 1958 года рождения, в Новой Збурьевке мужчина 1991 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете.

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