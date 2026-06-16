Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 03:47

Пожар вспыхнул на нефтебазе на юге России после атаки БПЛА

Оперштаб Краснодарского края сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

На нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

К ликвидации пожара было привлечено 32 человека и семь единиц техники. Также после атаки беспилотников временно ограничено движение по трассе, соединяющей станицу Полтавской и хутор Трудобеликовский. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн написал, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района. В результате 49-летний мужчина с тяжелыми ранениями госпитализирован.

Позже сообщалось, что один человек погиб и трое были ранены в результате нападения дронв ВСУ на Донецкую Народную Республику. Пострадавшие и погибший были атакованы на трассах Донецк — Мариуполь и «Новороссия» в Новоазовском и Докучаевском округах. Кроме того, на трассе «Новороссия» под Новоазовском ранения средней тяжести получили двое мужчин.

Регионы
Краснодарский край
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ попали в ловушку российской армии в Донбассе
Трамп озвучил, намерены ли США платить Ирану
Британия пообещала обеспечить топливом АЭС Украины
Рособрнадзор подсчитал школьников, сдавших ЕГЭ на высокие баллы
Громкий скандал в годовщину смерти: чем Шепелев разозлил близких Фриске
ВСУ готовятся к потере Донбасса: берем Константиновку, рвемся к Краматорску
Пожар вспыхнул на нефтебазе на юге России после атаки БПЛА
Сборная Уругвая не уступила Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу
Умер актер из «Пришельцев» и «Кухни в Париже»
Раскрыто, какую пенсию имеют никогда не работавшие россияне
Умерла мать известнейшего оперного певца России
«Провести небольшую беседу»: Трамп решил разобраться с Ливаном
Кто на самом деле ударил по Лавре: разрушения, последствия, вранье Киева
Президент Ирана озвучил, кто сыграл роль в подготовке меморандума с США
Российский хоккеист угодил на сайт «Миротворец»
«Сбылся сценарий»: удары возмездия России по Киеву назвали символичными
Правительство Канады уличили в дезинформации по ситуации в Киеве
«Как поют, так и отпевают»: Лукашенко ответил на провокации Зеленского
Личная жизнь, смерть матери, молчание об СВО: где сейчас Анна Чиповская
Стало известно, что будет с ценами на нефть после снятия санкций с Ирана
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.