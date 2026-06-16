Пожар вспыхнул на нефтебазе на юге России после атаки БПЛА

Пожар вспыхнул на нефтебазе на юге России после атаки БПЛА Оперштаб Краснодарского края сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА

На нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

К ликвидации пожара было привлечено 32 человека и семь единиц техники. Также после атаки беспилотников временно ограничено движение по трассе, соединяющей станицу Полтавской и хутор Трудобеликовский. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн написал, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района. В результате 49-летний мужчина с тяжелыми ранениями госпитализирован.

Позже сообщалось, что один человек погиб и трое были ранены в результате нападения дронв ВСУ на Донецкую Народную Республику. Пострадавшие и погибший были атакованы на трассах Донецк — Мариуполь и «Новороссия» в Новоазовском и Докучаевском округах. Кроме того, на трассе «Новороссия» под Новоазовском ранения средней тяжести получили двое мужчин.