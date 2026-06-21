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21 июня 2026 в 21:40

В Севастополе ввели комплекс ограничений

Развожаев ввел ограничения на работу транспорта и продажу топлива

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В Севастополе вводят вынужденные ограничения на все массовые уличные мероприятия, работу транспорта и продажу топлива, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он подчеркнул, что ограничения носят временный характер.

Массовые мероприятия: все уличные мероприятия отменяются, начиная с 22 июня и до особого распоряжения, — написал губернатор.

Развожаев также сообщил, что 22 и 23 июня в городе остановят продажу топлива. Общественный транспорт будет работать с 05:30 до 21:00. Крупные торговые объекты, включая супермаркеты и гипермаркеты, изменят режим работы и перейдут на график с 07:00 до 20:00.

Кроме того, в Севастополе не будет включаться уличное освещение. Также возможны временные отключения электроэнергии из-за перегрузки электросетей за пределами города.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. По его словам, топливо будет продаваться только государственным службам.

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