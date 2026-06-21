Власти приостановили паромные перевозки через Керченский пролив Перевозки через Керченскую переправу прекращены после атаки ВСУ на «Панагию»

С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу приостановлены, сообщил оперштаб Кубани. Водителям посоветовали выбирать трассу Р-280 и ехать через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут. Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, — говорится в сообщении.

Ранее в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал.

До этого силы ПВО отразили атаку украинской армии в Севастополе. Военным удалось сбить два дрона в районе Северной стороны и мыса Фиолент.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения.