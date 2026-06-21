Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 09:41

Власти приостановили паромные перевозки через Керченский пролив

Перевозки через Керченскую переправу прекращены после атаки ВСУ на «Панагию»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу приостановлены, сообщил оперштаб Кубани. Водителям посоветовали выбирать трассу Р-280 и ехать через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут. Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, — говорится в сообщении.

Ранее в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал.

До этого силы ПВО отразили атаку украинской армии в Севастополе. Военным удалось сбить два дрона в районе Северной стороны и мыса Фиолент.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения.

Регионы
Керченский пролив
Крымский мост
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно состояние детей, пострадавших от ночного удара по Крыму
График временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе
Воздушная тревога накрыла Киев и центральные области Украины
«Нет ничего дороже»: Собянин обратился к медработникам по важному поводу
Более 10 поездов задержались из-за перекрытия Крымского моста
Стала известна судьба 14 пострадавших при атаке ВСУ на Крым
Израильские военные заявили о ликвидации крупных «кассиров» ХАМАС
Создавший десятки сортов яблонь селекционер получил награду от Путина
Машина скорой помощи перевернулась в результате жесткой аварии с иномаркой
Почему не работает Telegram сегодня, 21 июня: замедление, когда заблокируют
«Станем уязвимыми»: НАТО обвинили в ослаблении стран-участниц
Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Беспилотник ВСУ упал на крышу многоэтажки
Мальчик выжил в страшном ДТП с грузовиком, в котором погибла его мать
У россиян вырос интерес к драгоценным металлам
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Керченский полуостров
Ульянов объяснил, как обида Трампа на Обаму портит сделку с Ираном
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 июня: где сбои в России
Часть Крыма осталась без света
Раскрыто, сколько детей пострадали от рук пьяного «гостя» в лагере Тувы
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.